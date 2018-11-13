LÖSEV için afiş hazırladılar

BUGÜN NELER OLDU

Oyuncu Fulya Zenginer, sanat yönetmeni sevgilisi Küntay Tarık Evren'le birlikte LÖSEV'in 20'nci yıl kutlamasına destek oldu. LÖSEV; Ertem Eğilmez'in, lösemili bir çocuğun hikayesini anlatan 'Canım Kardeşim' filmini kısa filme dönüştürdü. Sonu değiştirilerek vakfın 20'nci yıl kutlaması için kullanılan kısa film için, Fulya Zenginer ile Küntay Tarık Evren bir illüstrasyon hazırladı. Zenginer, "İşin büyük kısmı Küntay'a ait, ben ona co-pilotluk yaptım. Farkındalık yaratacak, umut veren her projeye varım" diye konuştu