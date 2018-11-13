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Oyuncu çift ve

Oyuncu çift ve hakkındaki gerçek Selimiye'de ortaya çıktı. Uzun süredir ortalıkta görülmeyen ünlü çiftin, birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktıkları iddia edildi. Marmaris-Selimiye’de üç hafta baş başa romantik bir tatil yaptığı, birkaç gün önce İstanbul’a döndükleri ve bir yurt dışı seyahati planladıkları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 13.11.2018 15:12 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 11:13
Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal…

- çiftinin birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktıkları ve boşanmak üzere oldukları iddia edilmişti. İkili ile ilgili gerçek Selimiye'de ortaya çıktı

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Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal…
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