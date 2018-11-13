Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal hakkındaki gerçek Selimiye'de ortaya çıktı. Uzun süredir ortalıkta görülmeyen ünlü çiftin, birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktıkları iddia edildi. Marmaris-Selimiye’de üç hafta baş başa romantik bir tatil yaptığı, birkaç gün önce İstanbul’a döndükleri ve bir yurt dışı seyahati planladıkları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 13.11.2018 15:12Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 11:13
Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinin birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktıkları ve boşanmak üzere oldukları iddia edilmişti. İkili ile ilgili gerçek Selimiye'de ortaya çıktı