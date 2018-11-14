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Keremcem model oldu

Şarkıcı-oyuncu Keremcem, geçtiğimiz günlerde İzmir 'te podyuma çıkıp mankenlik yaptı.

Giriş Tarihi: 14.11.2018
Keremcem model oldu

Şarkıcı-oyuncu Keremcem, geçtiğimiz günlerde İzmir Fashion Week'te podyuma çıkıp mankenlik yaptı. Ege Giyim Sanayicileri Derneği, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği gibi kuruluşların katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, sadece yerli modeller görev aldı. Ebru Öztürk, Tuğba Melis Türk, Ece Begüm Yücetan ve Gizem Barlak gibi modellerle birlikte podyuma çıkan Keremcem, performansıyla profesyonel mankenlere taş çıkarttı. İzmir Hilton'da gerçekleşen moda haftasında; Nur Karaata, Mustafa Güngör, Taner Tabaklı ve Nazlı Terzioğlu gibi tasarımcıların koleksiyonları sergilendi.

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Keremcem model oldu
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