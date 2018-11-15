Bülent Polat: Şımarmaktan korkuyorum

2004-2009 yıllarında atv'de ekrana gelen 'Avrupa Yakası' dizisinde oynadığı 'Şesu' karakteriyle ünlenen Bülent Polat, bu sezon yine atv'de 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisiyle ekrana geliyor. Dizide 'Kahya Gaffur'u canlandıran Polat, 'Avrupa Yakası'ndan sonra kariyerinin ikinci zirvesini yaşadığı diziyi anlattı...



- 'Bir Zamanlar Çukurova'da oynadığınız karakter çok beğenildi. Bunu bekliyor muydunuz?

Bekliyordum desem yalan olur çünkü dizi sektörünün bir formülü yok. Ancak yapım aşamasında çok titiz bir çalışma olması içimi rahatlattı. Konağın ve platonun yapımı, kostümlerin tasarımı, hakkaniyetle dağıtılmış roller ve TİMS & B gibi dönem işlerinde başarılı bir firmanın yapımcılığında olması; dizinin beğenileceğini düşündürtüyor tabii. Bu işin iki yıla yayılan bir tasarım aşaması var. Biz bir yıl sonra dahil olduk. Şubat sonu gibi çekimlere başladık, dizinin yayına girmesi ise Eylül'ü buldu.