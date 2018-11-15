Son dakika: Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir ay önce evinde düşmesi sonucu yaralanarak yoğun bakıma alınmıştı. Mehmet Ali Erbil’in kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan ünlü sunucu, 26 Ekimde uyandırılmıştı. Bu sırada 16 yıldır tedavi gördüğü ‘Kaçış Sendromunun’ yol açtığı septik şok reaksiyonunun baş göstermesi üzerine Mehmet Ali Erbil, 2 Kasımda yeniden uyutularak tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmişti.12 gün sonra ise iyi haber geldi. Sağlık durumundaki iyileşme üzerine dün yeniden uyandırılan Mehmet Ali Erbil'in tedavisi yoğun bakımda devam edecek. İşte ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 15.11.2018 11:03Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 14:11
1 aydır yoğun bakımda olan şovmen Mehmet Ali Erbil uyandırıldı. Sağlığında büyük ölçüde iyileşme görülen Erbil için bünye güçlendirme tedavisine başlanacak