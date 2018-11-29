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‘Bu filme gelin, görün gülün, içiniz ısınsın’

Yarın seyirciyle buluşacak ‘’ filminin yıldızı Ata Demirer heyecanını “Kendimi düğünümüz varmış gibi hissediyorum” diye özetledi. Demet Akbağ ise “Bu filme gelin, görün, içiniz ısınsın” dedi

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 10:45
‘Bu filme gelin, görün gülün, içiniz ısınsın’

Ata Demirer'in senaryosunu yazıp Demet Akbağ, İlker Aksum, Gonca Vuslateri, Tarık Ünlüoğlu ve Erkan Can'la birlikte oynadığı '' adlı filmin galası, önceki akşam Kanyon'da gerçekleşti. Ünlü yağmurunun yaşandığı geceye katılanlar arasında Yılmaz Erdoğan, Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade, Sedef İybar, Göksel, Kubat, Nilgün Belgün, Nevra Serezli, Oya Başar, Gökçe, Pelin Körmükçü ve Salih Kalyon da vardı. Demirer'in çiğ köfte ustası 'Zekeriya'yı canlandırdığı filmin oyuncuları ve yönetmeni Kıvanç Baruönü, gösterim öncesi gazetecilerle buluştu.

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‘Bu filme gelin, görün gülün, içiniz ısınsın’
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