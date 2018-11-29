‘Bu filme gelin, görün gülün, içiniz ısınsın’

Ata Demirer'in senaryosunu yazıp Demet Akbağ, İlker Aksum, Gonca Vuslateri, Tarık Ünlüoğlu ve Erkan Can'la birlikte oynadığı 'Hedefim Sensin' adlı filmin galası, önceki akşam Kanyon'da gerçekleşti. Ünlü yağmurunun yaşandığı geceye katılanlar arasında Yılmaz Erdoğan, Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade, Sedef İybar, Göksel, Kubat, Nilgün Belgün, Nevra Serezli, Oya Başar, Gökçe, Pelin Körmükçü ve Salih Kalyon da vardı. Demirer'in çiğ köfte ustası 'Zekeriya'yı canlandırdığı filmin oyuncuları ve yönetmeni Kıvanç Baruönü, gösterim öncesi gazetecilerle buluştu.