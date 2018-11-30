Murat Boz ve Aslı Enver barıştı!İşte Aslı Enver'in Murat Boz'la barışma şartı...
Uzun süredir barışmaları beklenen Aslı Enver ve Murat Boz sürpriz bir kararla barıştıklarını duyurdular. Aslı Enver ve Murat Boz'un nasıl barıştığı merak edilirken barışmanın şartlı bir şekilde olduğu iddia edildi. İddialara göre Aslı Enver, Murat Boz'la barışmak için şart koştu. İşte Aslı Enver ve Murat Boz barışmasının perde arkası...
Giriş Tarihi: 30.11.2018 09:58
2,5 yıllık ilişkilerinde 3 kez ayrılan ve 10 aylık ayrılıkları geçen hafta son bulan Murat Boz ile Aslı Enver bu kez kararını verdi.