Ünlü tiyatrocu Sumru Yavrucuk zehirlendi

Marmaris'te özel bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen "Leenane'nin Güzellik Kraliçesi" adlı tiyatro oyununu sahneleyen oyuncu Sumru Yavrucuk zehirlendi.Yavrucuk, Armutalan Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda kullanılmak için sahnede bulunan AdBlue'yu (su bazlı üre çözeltisi) su sanarak içti.Oyun sonrası fenalaşan Sumru Yavrucuk, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Gece boyunca gözetim altında tutulan Yavrucuk'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Oyuncunun bugün Bodrum'da sahnelenecek olan oyununa katılacağı açıklandı.

SUMRU YAVRUCUK'TAN AÇIKLAMA GELDİ:

BELEDİYE YETKİLİSİ: DEKORCULARIN HATASI

Marmaris Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Belma Karabenli Uğur da "Armutalan Kültür Merkezi olarak kulis hizmeti vermiyoruz. Kulis ve dekor işleri tamamen kendi ekipleri tarafından yapılmaktadır. Bizler sadece eksik olunca yardımcı oluyoruz. Bu yaşanan üzücü olay, kendi dekorcularının hatası. Oyunun dekorunda çok sayıda yiyecek ve içecek vardı. Sahneyi hazırlayanların yanlışlığıyla olan bir durum. Oyuncu ile yapmış olduğumuz görüşmede de kendisi dile getirdi. Yaşanan bu hatadan dolayı çok üzüldük. Sanatçımıza acil şifalar ve büyük geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" diye konuştu.