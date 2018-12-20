Setler iptal GÜNAYDIN’ın partisi var

TV dünyasının kalbi GÜNAYDIN'ın People'daki yılbaşı partisinde attı. Netlog Lojistik sponsorluğunda A46 organizasyonuyla yapılan geceye ekranların sevilen dizilerinin oyuncuları tam kadro olarak katıldı. Yeni bölümlerini yetiştirmek için gece gündüz çalışan oyuncular, parti için setlerini iptal etti. Atv dizileri 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Ağlama Anne' ile 'Söz' ve 'Gülperi' ekibi partideki yerlerini aldı.



SAAT 02:00 EĞLENCE TAM GAZ

GÜNAYDIN'ın partisinde, müziğin devleri sahneye çıktı. Gecede Mustafa Ceceli ile Sinan Akçıl, Serkan Kaya ile Bendeniz düet yaptı. Konukları coşturan Berkay ise bir ara "Çok sevdiğim bir ses" diyerek Hande Şubaşı'yı sahneye davet etti.



AÇILIŞ GÖKÇE'DEN KAPANIŞ KUTSI'DEN

Gökçe Türk'ün performansıyla başlayan gecede; Hakan Altun, Fettah Can, Zara, Merve Özbey, Kutsi, Ekin Uzunlar, Savaş Özdemir, Cansu Kurtçu, Tuğçe Tayfur ve Alya da sahneye çıktı. Gecenin finalini ise Kutsi yaptı. Kutsi saat 02.00'de eline gitarını alıp son bir şarkı söyleyerek partiyi noktaladı.



İSTİKAMET PEOPLE İSTANBUL

'Bir Zamanlar Çukurova', 'Söz' ve 'Gülperi' ekibi Gümüşsuyu'nda bulunan People İstanbul'a VIP araçlarla geldi. Gümüşsuyu girişinde konvoy oluşturan araçlarından inen oyuncular, gece başlamadan toplu fotoğraf çektirdikten sonra mekana girdi.



SANAT VE MEDYA DÜNYASI GÜNAYDIN GECESİNDE

Televizyon, cemiyet ve sanat dünyasının yıldız isimleri, 2019'a İlk Günaydın partisine akın etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenerek partinin tadını çıkaran ünlüler, "Bu gece hiç bitmesin" dedi.



HADİ MİLLET ELLER HAVAYA!

2019'a İlk Günaydın adlı parti gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Davetliler, ünlü isimlerin performansları eşliğinde eğlenerek 2018'in stresini attı.



Adana'da çekilen 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin oyuncuları, bu özel gece için çekimleri yarıda bırakıp İstanbul'a geldi.

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