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Günaydın'dan muhteşem yeni yıl partisi! Şampiyona bu yakışır

Günaydın'dan muhteşem yeni yıl partisi! Şampiyona bu yakışır

Türkiye'nin en ünlü isimleri, bu yıl da geleneği bozmadı ve yeni yılı GÜNAYDIN ile karşıladı. People İstanbul'da Netlog Lojistik sponsorluğu ve A46 organizasyonuyla gerçekleşen '2019'a İlk Günaydın' partisi; ünlü oyuncular, müzisyenler ve sosyetik isimleri buluşturdu. Müzik ve eğlencenin zirve yaptığı gecede tam bir yıldız yağmuru vardı.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 13:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





