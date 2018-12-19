Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Günaydın'dan muhteşem yeni yıl partisi! Şampiyona bu yakışır

Günaydın'dan muhteşem yeni yıl partisi! Şampiyona bu yakışır

Türkiye'nin en ünlü isimleri, bu yıl da geleneği bozmadı ve yeni yılı GÜNAYDIN ile karşıladı. People İstanbul'da Netlog Lojistik sponsorluğu ve A46 organizasyonuyla gerçekleşen '2019'a İlk Günaydın' partisi; ünlü oyuncular, müzisyenler ve sosyetik isimleri buluşturdu. Müzik ve eğlencenin zirve yaptığı gecede tam bir yıldız yağmuru vardı.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 13:15
Günaydın'dan muhteşem yeni yıl partisi! Şampiyona bu yakışır

Günaydın'dan muhteşem yeni yıl partisi! Şampiyona bu yakışır...

Günaydın'dan muhteşem yeni yıl partisi! Şampiyona bu yakışır

Türkiye'nin yıldız isimleri, GÜNAYDIN'ın yılbaşı partisinde bir araya geldi. yılın en görkemli buluşmasında davetliler, ünlü şarkıcılar sahne performanslarıyla geç saatlere kadar eğlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Günaydın'dan muhteşem yeni yıl partisi! Şampiyona bu yakışır

Önceki akşam People İstanbul'da gerçekleşen Yeni Yıla Günaydın partisinde yıldız yağmuru vardı. Netlog Lojistik sponsorluğundaki ve A46 organizasyonluğunda gerçekleşen gecede müzik, TV, iş ve cemiyet dünyasından pek çok ünlü isim GÜNAYDIN ailesiyle birlikte eğlendi.

Günaydın'dan muhteşem yeni yıl partisi! Şampiyona bu yakışır

Gece, GÜNAYDIN Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik'in konuşmasıyla başladı. Ardından gece, birbirinden ünlü isimlerin sahne performansıyla devam etti.

Günaydın'dan muhteşem yeni yıl partisi! Şampiyona bu yakışır

Yüzlerce ünlü konuğun yan yana masalarda eğlenip sohbet ettiği partide; her köşede renkli görüntüler vardı. Ünlüler, gece boyunca çektikleri fotoğrafları, sosyal medya hesaplarındana 2019'a İlk Günaydın hashtag'iyle paylaştı.

Günaydın'dan muhteşem yeni yıl partisi! Şampiyona bu yakışır

SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Metin Yüksel; Funda Arar, Hadise ve Gülben Ergen ile...

Günaydın'dan muhteşem yeni yıl partisi! Şampiyona bu yakışır

Jessica May

BİZE ULAŞIN