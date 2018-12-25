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'un kulis istekleri şaşırttı! ‘Benim bir tek derdim var...’

, bir radyo programına konuk oldu. İlk kez bir yılbaşında sahne alacağını söyleyen Oğuzhan Koç, birçok meslektaşının kulis istekleri hatırlatılınca, "Benim bir tek derdim var. Bal, zencefilli çay ve nane. Önce bir kral olalım, dairesini sonra kapatırız ya sıkıntı yok. Benim zencefil ve naneden başka bir isteğim yok" diyerek mütevaziliğini konuşturdu.

Giriş Tarihi: 25.12.2018 11:26 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 11:34
Oğuzhan Koç'un kulis istekleri şaşırttı! ‘Benim bir tek derdim var...’

Yeni yılı bir otelde İrem Derici ile altlı üstlü katlarda vereceği konser ile karşılayacak olan 'un kulis istekleri şaşırttı. Koç, DJ Kaan Gökman'ın konuğu oldu.

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Oğuzhan Koç'un kulis istekleri şaşırttı! ‘Benim bir tek derdim var...’
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