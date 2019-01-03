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İvana Sert’e kötü haber

İvana Sert, “Bana ekranda ‘motor’ dedi” diyerek rol arkadaşı Peker Açıkalın’ı savcılığa şikayet etti. Ancak savcılık, Sert’in şikayetiyle ilgili takipsizlik kararı verdi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuran Sert, bu karara itiraz etti. Ancak itirazı reddedilen Sert, bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Böylece karar kesinleşti

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019
İvana Sert’e kötü haber

'Karımı Gördünüz mü? filminde İvana Sert ile başrolü paylaşan Peker Açıkalın, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda, Sert'i eleştirmiş, "O sanatçı değil, moda ikonu" deyip 'Motor' ifadesini de kullanmıştı. Bunun üzerine Sert, "Kişiliğim zedelendi" diyerek savcılığa başvurmuştu.

'YÜZÜNE SÖYLEMEDİ'
Başlatılan soruşturmada, olayın yaşandığı programın kayıtları incelendi. Savcılık, Açıkalın'ın sözlerini direkt Sert'e söylemediğini belirtip takipsizlik kararı verdi. Kararda; hakaret suçunun oluşması için, 'doğrudan ve duraksamaya yer vermeden sövme' olması gerektiği belirtildi.

İTİRAZA RET KARARI
Karar sonrası İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran İvana Sert, Peker Açıkalın'ın yargılanmasını istedi. Sulh Ceza Hakimliği ise İvana Sert'in itirazını reddetti. Verilen ret kararında takipsizliğin yasaya uygun olarak verildiği, Açıkalın'ın doğrudan Sert'e yönelen ve hakaret içeren ibarede bulunmadığını da kaydedince karar kesinleşti.

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İvana Sert’e kötü haber
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