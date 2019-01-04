Hazal Kaya’dan Doçente haciz

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın, Türk- Alman Üniversitesi'nde görevli olan Doçent Dr. Ruhet Genç'ten 192 bin liralık alacağı vardı. Kaya, Dr. Genç'in borcunu ödemeyi reddetmesi üzerine, alacağını tahsil etmek için geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Ünlü oyuncu, faizle ve yargılama giderleriyle yaklaşık 230 bin lira alacağı olduğunu belirterek Doç. Dr. Genç hakkında icra takibi başlattı.



KARARA İTİRAZ ETTİ

Doç. Dr. Genç, iddiaya göre; gelen icra takibine rağmen ödeme yapmayı reddetti. Bunun üzerine Genç'in icra kapsamında tüm mal varlığına haciz konuldu. Geçtiğimiz günlerde, İcra Müdürlüğü'ne başvuran Doç. Dr. Genç, mal varlığına konulan haciz kararına itiraz etti. Doktor, icra ihbarnamesinin kendisine tebliğ edilmediğini beyan ederek mal varlığına konulan haczin kaldırılmasını istedi.



DOSYA KAPANMADI

Dosya, Genç'in itirazı üzerine İcra Hukuk Mahkemesi'ne gönderildi. İcra Hukuk Mahkemesi'nce Genç'e çıkarılan tebligatın üniversite çalışanı tarafından alındığı belirlenince, mal varlığı üzerindeki haciz kaldırıldı. Dosya, devam ediyor.

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