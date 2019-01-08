Barış Manço’yu andılar

BUGÜN NELER OLDU

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, önceki gün kız kardeşi Nazan Şoray'ın doğum gününü Ulus Sunset'te verilen bir yemekte kutladı. Kızı Yağmur Ünal ve şarkıcı Edis'in de katıldığı aile yemeği, beş saat sürdü. Çıkışta gazetecileri karşısında göre Şoray, "Bu soğukta bizi beklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu akşam ailece güzel bir akşam yemeği yedik, Nazan'ın doğum gününü kutladık" dedi. Şoray ve kızı Yağmur Ünal, gazetecilere poz verdikten sonra araçlarına binerek mekandan ayrıldı.BARIŞ Manço, vefatının 20'nci yılında, özel bir sergi ile anılıyor. Oğulları Doğukan Manço ve Batıkan Manço tarafından Beylikdüzü Migros'taki serginin açılışında Nazan Şoray da vardı. Şoray etkinliğe, Manço tarafından kendisine hediye edilen halhal ile katıldı.