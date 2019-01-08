İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir'den olay gönderme!

YouTuber Gökçe Yıldırım, eski sevgilisi Ataberk Özdene'nin, kendisini birlikte çalıştığı İrem Derici ile aldattığını iddia etti. Yıldırım, ''İrem sevgilimi elimden almak için aylarca uğraştı. Yazışmalarını yakaladım. İrem Ataberk'e 'Sana ölüyorum, aşığım. Bana gel, benim ol' yazıyordu. Üzüntüden sağlığım bozuldu.'' dedi. İrem Derici, çıkan haberlerin ardından açıklama yaparken, şarkıcının eski eşi Rıza Esendemir'den olay bir gönderme geldi
Giriş Tarihi: 8.1.2019 16:15Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 16:24
İrem Derici (32) kendisinden 11 yaş küçük dansçısı Ataberk Özdene (21) ile aşk yaşamaya başlamış, sevgililerin ilk görüntüsü de önceki gün ortaya çıkmıştı.