Olayı sulandırma bulandırma Deniz Çakır!

ŞU 4 SORUYA CEVAP VER



O öğrenciler savcılığa başvurunca Çakır, önce kafeye gittiğini inkar etti, dün yaptığı açıklamada ise "Oraya gittim ama mağdur benim" dedi. İşte Deniz Çakır'a dürüstçe cevaplaması için dört soru...





1- Haber çıktığı gün menajerin "Deniz sette. oraya gitmedi" dedi. Sen dün yaptığın açıklamada iki arkadaşınla birlikte olayın geçtiği yere gittiğini kabul ettin. Üç gün içerisinde neden fikir değiştirme gereği duydun?



2- Olay sırasında yanında bulunan iki arkadaşın, yaptığın taşkınlık nedeniyle seni sakinleştirmeye çalıştı. Sonra da başörtülü kızların yanına gidip onlardan özür dilediler. Madem mağdur sensin, neden arkadaşların karşı taraftan özür diledi?

Deniz Çakır'ın sözlü tacizine uğrayan üniversiteli başörtülü kızlar o geceyi anlattı!



3- Madem ortada hiçbir sebep yok, neden başörtülü kızlar, üstelik şahitlerini de yanlarına alarak böyle bir şikayette bulundu?



4- Kamera kayıtları savcılığın elinde. Görüntüler ortaya çıktığında yaptığın savunmanın arkasında durabilecek misin?