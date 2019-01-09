Ünlü şarkıcı Alişan'dan Ece Erken'e destek

Demet Akalın'ın Serkan Uçar ve ailesiyle yakınlaşmasına çok kızan Ece Erken, Akalın'a "2 ay önce Serkan Uçar ve ailesi ağır sözler söyleyen Demet Akalın, Serkan uçar ve yengesi Güldeniz Uçar'ı sosyal medyadan takibe alıyor ve onlarla yazışıyor. Ben insanların bu kadar kötü olduğunu düşünemiyordum ama o kadar kötüler ki! Evladım söz konusu olmasa yine konuşmazdım. Demet Akalın'ın gerçek yüzü bu ama. Gülben Ergen ile kavga etti ilk işi Erhan Çelik'i takibe almak oldu. Erhan Çelik'in sözlerini sayfasında paylaştı." ifadelerini kullanmıştı.