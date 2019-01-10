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’u izlediler

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019
Don Kişot’u izlediler
Başarılı oyuncu Ozan Güven, önceki akşam Zorlu PSM'de 'Don Kişot'um Ben' isimli oyunuyla seyirci karşısına çıktı. Sahneyi Günay Karacaoğlu ile paylaşan oyuncu, seyirciden tam not aldı. Oyunu izleyenler arasında, eski milli voleybolcu Neslihan Demir, 2013'te boşandığı Orkun Darnel'den olan kızı Zeynep ve 2014'te evlendiği Kamil Güler de vardı. Eski voleybolcu Demir, gazetecilerin ricasını kırmayarak kızı ve sevgilisiyle poz verdi. Tuvana Türkay, Demet Akbağ ve Oya Başar da 'Don Kişot'um Ben'i izleyenler arasındaydı.
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Don Kişot’u izlediler
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