Film seti değil Sinema Okulu

BUGÜN NELER OLDU

Çekimleri geçtiğimiz Kasım ayında Fethiye'de tamamlanan 'Bizim Semtin Çocukları' adlı film, birçok usta oyuncuyu kadrosunda buluşturdu. Başrollerini Ümit Kantarcılar, Gizem Karaca, Erdi Ünver gibi genç isimlerin paylaştığı film; tiyatronun ve beyazperdenin usta isimleri Suzan Aksoy, Kemal Kuruçay, Hakan Bilgin, Ümit Acar, Hüseyin Elmalıpınar ve Neslihan Acar'ı da bir araya getirdi. Çekimler sırasında gençler ile güzel bir uyum yakalayan usta isimler, tecrübelerini paylaşmayı da ihmal etmedi. Yapımcılığını Mürvet Uç'un, yönetmenliğini ise Yeşilçam'ın usta yönetmenlerinden Hakan Gürtop'un üstlendiği film, Mart'ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Film; seyirciye eğlencenin ve kahkahanın yanı sıra duygu dolu anlar vâdediyor.