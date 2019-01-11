SON DAKİKA HABER: Hande Erçel'in acı günü... Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel kansere yenik düştü

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in bir süredir kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel, sabaha karşı hayatını kaybetti.

SABAHA KARŞI VEFAT ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Geçtiğimiz yılın son haftasında kanser tedavisi için hastaneye yatırılan Hande Erçel'in annesi kansere yenik düştü. İki gün önce durumu ağırlaşan anne Aylin Erçel'in sabaha karşı vefat ettiği öğrenildi.

"DURUMU İYİYE GİDİYOR" DEMİŞTİ

Hande Erçel, Aralık ayında verdiği röportajda annesine donör olacağını açıklamıştı. Erçel "İnşallah bir aksilik olmazsa donör olacağım. Maalesef ülkemizde kök hücre naklindeki en önemli sorundan biri akraba dışı vericilerinin sayısının yetersiz, bağış oranının ise 10 binde 3 olmasıdır. O kadar zor bir şey ki hayatının bağlı olduğu, bir yerlerde bulunduğunu bildiğin bir şeyi beklemek..." demişti.

Hande Erçel'in acı günü: Annesi vefat etti geriye bu görüntüler kaldı...