Haberler > Günaydın Haberleri > SON DAKİKA HABER: Hande Erçel'in acı günü... Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel kansere yenik düştü

SON DAKİKA HABER: 'in acı günü... Hande Erçel'in annesi kansere yenik düştü

Oyuncu 'in bir süredir hastanede tedavi gören annesi , hayatını kaybetti. İki gün önce durumu ağırlaşan anne Aylin Erçel'in sabaha karşı vefat ettiği öğrenildi. Hande Erçel, aralık ayında verdiği röportajda annesine donör olacağını açıklamıştı.

Giriş Tarihi: 11.1.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 14:45
SON DAKİKA HABER: Hande Erçel'in acı günü... Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel kansere yenik düştü

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in bir süredir kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel, sabaha karşı hayatını kaybetti.

SABAHA KARŞI VEFAT ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Geçtiğimiz yılın son haftasında kanser tedavisi için hastaneye yatırılan Hande Erçel'in annesi kansere yenik düştü. İki gün önce durumu ağırlaşan anne Aylin Erçel'in sabaha karşı vefat ettiği öğrenildi.

"DURUMU İYİYE GİDİYOR" DEMİŞTİ

Hande Erçel, Aralık ayında verdiği röportajda annesine donör olacağını açıklamıştı. Erçel "İnşallah bir aksilik olmazsa donör olacağım. Maalesef ülkemizde kök hücre naklindeki en önemli sorundan biri akraba dışı vericilerinin sayısının yetersiz, bağış oranının ise 10 binde 3 olmasıdır. O kadar zor bir şey ki hayatının bağlı olduğu, bir yerlerde bulunduğunu bildiğin bir şeyi beklemek..." demişti.

Hande Erçel'in acı günü: Annesi vefat etti geriye bu görüntüler kaldı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABER: Hande Erçel'in acı günü... Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel kansere yenik düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN