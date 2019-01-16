‘Burak yanlış seçim, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü çok ağır bir ödüldür’

BUGÜN NELER OLDU

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği, Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Turkish'i Dondurma' ile 'Çiçero' filmleri önceki akşam Asmalımescit'teki Soho House'da tanıtıldı. Uslu, yapımcısı olduğu 'Müslüm' filminde kullanılan gömleği ve filmin afişini Engelsiz Yaşam Vakfı gecesinde sattıktan sonra, Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'un dolandırıcılık suçlamasıyla kendisine dava açması hakkında da şunları söyledi: "Keşke karakterler filmlerdeki gibi saf ve temiz kalabilse. Çok üzüldüm. Ona ne kötülük yaptım ki! Gömlek ve afişin geliri yardım amaçlı vakfa gitti. Bana daha önce filmde kocasını çok iyi gösterdiğim için defalarca teşekkür etmişti. " Ünlü yapımcı, Burak Özçivit'in En İyi Erkek Sinema Oyuncusu Ödülü almasını eleştirmesiyle ilgili de şöyle konuştu: "Burak'tan özür dilerim ama bunu haksız olduğum için dilemiyorum. Ben orada gerçekten Timuçin Esen'i görmek isterdim. Tatlı bir serzenişti benimkisi, hakaret filan da etmedim ama bana göre yanlıştı. Yılın en iyi sinema erkek oyuncusu ödülü çok ağır bir ödüldür."Uslu, sinema işletmecileri ve yapımcılar arasındaki mısır kriziyle ilgili şöyle konuştu: "Çözüm aşamasına gelindi. Türkiye'de raconu devlet keser. Bence devletimiz raconu kesti, kanun çıktı. Kültür Bakanlığı'ndan da inşallah onay gelecek."