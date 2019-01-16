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o mesajı affetmedi

?Şarkıcı , bir sözlük platformunda kendisi hakkında ‘PKK sempatizanı’ diye yazan kişiden şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada bu kişinin ’ta yaşayan 42 yaşındaki Turgay K. olduğu tespit edildi. Paylaşımından dolayı pişman olduğunu söyleyen Turgay K., Düzağaç ile uzlaşmak istedi ancak ünlü şarkıcı, ‘PKK sempatizanı’ hakaretini affetmedi. Turgay K.’nın 2.5 yıla kadar hapsi isteniyor

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019
Feridun Düzağaç o mesajı affetmedi

Şarkıcı Feridun Düzağaç, kendisine bir platformda "PKK sempatizanı" diyerek hakaret eden sözlük yazarına dava açtı. Bu mesajdan rahatsız olan ünlü şarkıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Düzağaç'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, o mesajı paylaşan kullanıcının Yozgat'ta yaşayan 42 yaşındaki Turgay K. olduğu tespit edildi. İfadesine başvurulan Turgay K., paylaştığı mesajdan dolayı pişman olduğunu ve ünlü şarkıcı ile uzlaşmak istediğini beyan etti. Dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Fakat Feridun Düzağaç, Turgay K. ile uzlaşmayı reddetti.

HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Turgay K. hakkında, ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç'ı hedef alarak yazdığı paylaşımlar nedeniyle 'hakaret' suçundan dava açıldı. 2.5 yıla kadar hapsi istenen Turgay K., önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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Feridun Düzağaç o mesajı affetmedi
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