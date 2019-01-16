Fekeliler’den ‘Fekeli’ye sürpriz

Atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı 'Fekeli' karakteriyle başta Adana olmak üzere tüm Türkiye'nin beğenisini toplayan Kerem Alışık, geçtiğimiz günlerde dizi setinde Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel ile bir araya geldi. Sel, Alışık'a 'Fekeliler'den Fekeli'ye' yazılı Tapan bıçağı seti ve kök boya el dokuması kilim hediye etti.







'AĞIRBAŞLI VE SEVECEN'

Buluşmada Alışık'a övgüler yağdıran Sel, şöyle konuştu: "Alışık canlandırdığı 'Fekeli'yle, Feke'mizin tüm özelliklerini üzerinde taşıyor gibi; ağırbaşlı, sevecen ve babacan. İlçemizin tanıtımı için dünyaları versek böyle bir sonuç elde edilemezdi. Türkiye'den ve yurt dışından sürekli telefon alıyoruz; hem sorular soruyor, hem teşekkür ediyorlar. Bir Fekeli ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Sette de zaten kendimizi Feke'de gibi hissettik." Alışık da bu ilgiye teşekkür ederek "Fekeli adını layıkıyla temsil etmeye çalışıyorum" dedi.



ÖNCE TEPKİ GÖSTERDİLER

Feke halkı, 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Fekeli' henüz görünmeden karaktere tepki göstermiş ancak, Kerem Alışık'ın hayat verdiği karakteri ekranda görünce bağırlarına basmışlardı.

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