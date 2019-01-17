Haberler > Günaydın Haberleri > Saruhan Hünel’den eski sevgilisine…

’den eski sevgilisine…

Oyuncu , darp iddiasıyla kendisinden şikayetçi olan eski sevgilisi gazeteci Eda Sönmez’e konuşma yasağı koydurdu. Sönmez’in “Beni beş kez darp etti” şikayeti sonrası hakkında iddianame hazırlanan Hünel, beraat etmesine rağmen Sönmez’in kendisiyle ilgili konuştuğunu belirterek mahkemeye başvurdu. Hünel’in avukatı Burak Temizer, konuşma yasağıyla ilgili şunları söyledi: “Eda Sönmez, üç ay süreyle basında ve hiçbir yerde konuşamayacak. Müvekkilim, beraat ettiği halde hakkında yürütülmeye çalışılan algı operasyonundan korunmuş olacak.”

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 11:04
Saruhan Hünel’den eski sevgilisine…

Gazetecı Eda Sönmez, altı aylık ilişkileri süresince oyuncu tarafından beş kez darp edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Saruhan Hünel’den eski sevgilisine…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN