Saruhan Hünel’den eski sevgilisine…

Oyuncu Saruhan Hünel, darp iddiasıyla kendisinden şikayetçi olan eski sevgilisi gazeteci Eda Sönmez’e konuşma yasağı koydurdu. Sönmez’in “Beni beş kez darp etti” şikayeti sonrası hakkında iddianame hazırlanan Hünel, beraat etmesine rağmen Sönmez’in kendisiyle ilgili konuştuğunu belirterek mahkemeye başvurdu. Hünel’in avukatı Burak Temizer, konuşma yasağıyla ilgili şunları söyledi: “Eda Sönmez, üç ay süreyle basında ve hiçbir yerde konuşamayacak. Müvekkilim, beraat ettiği halde hakkında yürütülmeye çalışılan algı operasyonundan korunmuş olacak.”