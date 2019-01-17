Sıla o isimle görüntülendi! İşte aylar sonra Sıla’dan şaşırtan görüntü…
Ahmet Kural ile yaşadığı olaylar sonrası sessizliğini koruyan ve uzun süredir görüntü vermeyen Sıla, dün gece ortaya çıktı. Sıla, bir araç içinde ünlü bir isimle görüntülendi. Ayakta durmaya hali olmayan ve oldukça bitkin görünen Sıla'nın bu görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. İşte Sıla'nın o görüntüsü...
Giriş Tarihi: 17.1.2019 10:02Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 10:04
Şarkıcı Sıla önceki akşam Hazer Amani ile birlikte Beşiktaş'ta görüntülendi. Otomobilin içindeki halleri dikkat çeken Sıla ve Hazer Armani patlayan flaşlara aldırmadı.