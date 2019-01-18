Safiye Ayla için özel belgesel ve koleksiyon

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Sahneyeçıkan ilk kadın solistlerden olan ve tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bağışlayan Safiye Ayla, ölümünün 21'inci yılında 'Muganniye Safiye Ayla' adlı mini belgeselle anıldı. TEV'in özel projesine; adL markası da Safiye Ayla'nın kıyafetlerinden esinlenerek hazırladığı koleksiyonla katıldı. Klasik Türk Müziği'nin gelmiş geçmiş en saygın sanatçılarından Safiye Ayla'nın 90 yıllık yaşamından kesitlerin anlatıldığı belgeseli Türkan Derya yönetirken, görüntü yönetmenliğini Erhan Ergün üstlendi. Belgeselin başrollerinde ise Ezgi Çelik ve Devrim Özler Akın yer aldı. Anma projesinin tanıtımına katılan adL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık, "Türk Eğitim Vakfı, iletişim sürecini Safiye Ayla ile ilerletiyor. Biz de projeye destek olmaktan onur duyduk" diye konuştu. Tanıtım davetine birçok ünlü isim de katıldı.