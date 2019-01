BUGÜN NELER OLDU

Büyükküçük her yaştan seyirciyi sinemaya çağıran 'Can Dostlar' filminde; Onur Atilla'nın oynadığı mahallenin bakkalı 'Lütfü'nün pazarlama taktikleri fenomen olacak. Filmde top almak için bakkala giden çocuklar, kendilerini bambaşka bir âlemde bulacak. İçinde sahnesi, ışıkları ve mikrofonu bulunan bakkal, minikleri şaşırtacak. Film boyunca her müşteriye mini bir konser veren Onur Atilla, 'Can Dostum'un şarkıları için de küçük yıldızlarla beraber stüdyoya girip şarkı söyledi.