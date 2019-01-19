‘Hastalandığımda heykelim yerime konsere çıkabilir’

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü popçu Murat Boz'un balmumu heykeli, geçtiğimiz günlerde Madame Tussauds İstanbul'da görücüye çıktı. Heykeliyle objektiflere poz veren şarkıcı, şöyle konuştu: "Şoktayım, çok gerçekçi. Hastalandığımda benim yerime konsere bile çıkabilir. İnsanın kendisiyle selfie çekmesi biraz paranoyakça. Üzerindeki kıyafetler de kendi kıyafetlerim."Bu özel günde Boz'u yalnız bırakmayan annesi Nedret Boz, duygularını şöyle anlattı: "Değişik bir duygu, anlatamıyorum. Onun çok iyi şeyler yapacağına küçüklüğünden beri inanıyordum. Bir eğitimci olarak oğluma hep destek verdim." Abisi Ali Boz ise "Görünce tüylerim diken diken oldu. Bakışları, kirpikleri bile aynı. Gururlu ve mutluyuz" dedi. Boz'un heykelinin yapımına 2017'de başlandı. 250 farklı ölçümün alınmasının ardından saç, göz, ten ve diş rengi gibi referanslar belirlendi, giyeceği kostüm ve aksesuvarlar seçildi. Yapımı tamamlanınca figüre, Kim Kardashian heykelinde olduğu gibi selfie pozu verdirildi. Müzeye gelenlerin figürün elindeki telefonla selfie çekip fotoğrafı alabilmeleri için gerekli teknik altyapı da oluşturuldu.Geçtığımız günlerde Türk Eğitim Vakfı'na 250 bin lira bağışladığı ortaya çıkan ünlü popçu Murat Boz, "Annem öğretmen. Ben de burslu okudum. Zorluk nedir biliyorum. Bunun basına böyle yansıyacağını bilmiyordum" diye konuştu.MURAT Boz; annesiyle, sevgilisi Aslı Enver'in sosyal medyada birbirlerini takip etmeleriyle ilgili soruyu "Özelimle ilgili konuşmam" diyerek yanıtlamadı. Boz, "Evlilik ne zaman?" sorusuna da heykelini gösterip "O cevap verirse, ben de veririm" diye karşılık verdi.