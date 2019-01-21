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Son dakika: Ünlü popçu ile ayrıldı mı?

Geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde boşanan ve ayrılığa çok fazla dayanamamış tekrar barışmıştı. Bugün bazı internet sitelerinde Demet Akalın ve Okan Kurt’un sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye bıraktığı iddia edildi. Demet Akalın ‘Biz zaten birbirimizi takip etmiyoruz. Ayrılmadık, Allah korusun. Akşam Dubai’ye tatile gidiyoruz. Okan benim koyduğum fotoğraflara sinir oluyor, ‘onu neden koydun, bunu neden koydun?’ çekemem onu. O yüzden boşandıktan sonra takipleşmiyoruz. ‘

Giriş Tarihi: 21.1.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 11:33
Son dakika: Ünlü popçu Demet Akalın ile Okan Kurt ayrıldı mı?

ve cephesinde yeni gelişme yaşandı. Ünlü çiftin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktığı iddia edildi.

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Son dakika: Ünlü popçu Demet Akalın ile Okan Kurt ayrıldı mı?
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