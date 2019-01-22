Cihat Tamer 26 yıl sonra tiyatroya döndü

56'ncı sanat yılını kutlayan oyuncu Cihat Tamer, 26 yıl aradan sonra tiyatro sahnesinde. Temaşa Gösteri Sanatları'nın yapımcılığında 'İkinci Bahar' adlı oyunla sahnelere dönen 76 yaşındaki Tamer'e; Bedia Ener, Buket Dereoğlu, Emre Törün, Simge Selçuk ve Serkan Budak eşlik ediyor.

Tamer, oyunun gördüğü ilgi karşısında çok mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Sahneye yeni çıkmış gibi heyecanlandım. Yıllarca TV dizilerinde rol aldım, tiyatroya dönmeyi düşünmüyordum ama çok iyi bir tekstle karşılaştım.

Oyun hemen herkesin kendisini bulabileceği bir atmosferde geçiyor. Aşk, romantizm ve komedi dolu. 'İkinci Bahar', hayallerini çok para kazanmak üzerine kuran bir kuşak ile solmuş çiçeklerin kendine özgü kokuları olduğunu fark etmiş bir kuşağın başından geçenleri anlatıyor."