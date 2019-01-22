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’in yeğeni de sinemacı oldu

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019
Özcan Deniz’in yeğeni de sinemacı oldu
Şarkıcılığı bırakıp sadece oyunculukla kariyerine devam eden Özcan Deniz'in ailesinden bir yönetmen daha çıktı. Deniz'in yeğeni Duru Deniz, geçtiğimiz günlerde 'İlkel Öfke' adlı kısa filmini sinema seyircisiyle buluşturdu. Yeğenine övgüler yağdıran Özcan Deniz, bu haberi sosyal medyada, 'Ailede bir sinemacı daha doğuyor. Yeğenimin çektiği bu etkileyici kısa filmi #DNZfilm#youTube adresinden izleyebilirsiniz' notuyla duyurdu.
Salih Bademci ve Dilşad Şimşek'in başrol oynadığı kısa film çalışması ile kendisini ispatlamaya çalışan Duru Deniz'in, önümüzdeki projelerde Özcan Deniz'le birlikte bir projede çalışacağı belirtildi.

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Özcan Deniz’in yeğeni de sinemacı oldu
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