Hastaneden sahneye

BUGÜN NELER OLDU

Uğur Uludağ'ın yazıp yönettiği Türkiye'nin ilk bilim kurgu tiyatro oyunu olan 'Üçüncü Türden Yakın İlişkiler'in galası, önceki akşam Akatlar Kültür Merkezi'nde yapıldı. Melisa Yıldırımer, Erez Pekgöz, Can Ceylan, Dilek Dilan Saydut, Aytaç Er ve Merve Bağdatlı'nın rol aldığı oyun, izleyenleri kahkaha krizine soktu. Oyunu; Cem Özer, Betül Demir, Hakan Bilgin, Tugay Tanülkü, Savaş Özdemir gibi birçok ünlü isim izledi. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 'Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer de eşi Melisa Yıldırımer'i yalnız bırakmadı. Melisa Yıldırımer'in domuz gribine yakalandığı ve hastaneden gelerek sahneye çıktığı öğrenildi.