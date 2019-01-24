Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan romantik paylaşım... Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya kuaför baskını

Uzun zamandır birlikte olan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yılbaşı gecesi evlenmişti. Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl’ın evliliği günlerce magazin dünyasında konuşulmuştu. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evliliklerini sürdürürken mutlu anlarını takipçileriyle sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor. Sık sık romantik anlarını sosyal medyada paylaşan Sinan Akçıl bu kez eşi Burcu Kıratlı’ya sürpriz yaptı. İşte Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın romantik paylaşımı…
Giriş Tarihi: 24.1.2019 12:38Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 12:38
Popçu Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da evlenmişti. Çiçeği burnunda çift sık sık sosyal medyada romantik paylaşımlar yapıyor.