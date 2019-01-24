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ve 'dan romantik paylaşım... Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya kuaför baskını

Uzun zamandır birlikte olan ve yılbaşı gecesi evlenmişti. Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl’ın evliliği günlerce magazin dünyasında konuşulmuştu. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evliliklerini sürdürürken mutlu anlarını takipçileriyle sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor. Sık sık romantik anlarını sosyal medyada paylaşan Sinan Akçıl bu kez eşi Burcu Kıratlı’ya sürpriz yaptı. İşte Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın romantik paylaşımı…

Giriş Tarihi: 24.1.2019 12:38 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 12:38
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan romantik paylaşım... Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya kuaför baskını

Popçu ile oyuncu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da evlenmişti. Çiçeği burnunda çift sık sık sosyal medyada romantik paylaşımlar yapıyor.

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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan romantik paylaşım... Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya kuaför baskını
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