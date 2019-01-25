Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlanacak

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Ayşen Gruda, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Usta oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Torunu Emre Gruda tabutun başında dua etti. Ayşen Gruda cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

BÜYÜK BİR YETENEKTİ

Cenaze törenine Ayşen Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda da katıldı. Usta oyuncu duygularını şu sözlerle anlattı:

"Gözümün önünde binlerce resim var. Büyük bir yetenekti. Türk halkı onu bağrına bastı ve zirveye oturttu. Şimdi o zirveden yolcu. Toprağı bol olsun, ışık içinde yatsın. Yeneceğine inandık, zorlandı. Her şey bir yere kadardı. Soyadımı taşımasından memnundum. O adla yürüdü çünkü... Çok ilkler yaptık onunla. Kabul etmek lazım ki çok sevdiğim kızımın da annesi. Güzel Yiğit'İn anneannesiydi. Madem ki benim soyadımla ad yaptı. Onunla da yürüyebilir. Halk onu öyle uğurladı..."

"BEN ONUN BEBEĞİYDİM"

Elvan Gruda annesini anlatırken konuşmakta güçlük çekti:

"Söyleyecek çok söz var ama takatim yok. Onu herkes seviyor, övüyor, kucaklıyor... Ben de aynı duyguları paylaşıyorum ama bir farkla. Ben onun bebeğiyim. Bütün Türkiye'nin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Bu süreçte bizimle beraber olan acımızı paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayşen Gruda'nın değerinin hepimiz farkındayız. Onun sanatçılığı, zekası, dürüstlüğü, insana olan saygısı, sanatındaki o başarısı inanılmaz... Burada bir sürü genç öğrencisi var. O insanlara o kadar çok şey kattı ki... Alkış almaları için yollarını açtı. Ona çok teşekkür ediyoruz. Saygı ve sevgiyle sonsuzluğa uğurluyoruz."

Penkreas kanseriyle mücadele eden Gruda, 23 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti...