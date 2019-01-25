‘O fotoğraf yanlış anlaşıldı'

BUGÜN NELER OLDU

Atv'de yayınlanan 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu önceki gün 'Aslı Gibidir' filminin Kanyon'daki galasına katıldı. Helvacıoğlu gecede, geçtiğimiz günlerde koruma ordusuyla gezerken çekilen ve sosyal medyada çok eleştiri alan fotoğrafıyla ilgili konuştu: "Ben bir etkinlikte çok fazla kişiyle fotoğraf çektirdim. Büyük kalabalık olunca rahat geçebilmem için bana yardımda bulundular. Çok yanlış anlaşıldı. Trabzon'da devamlı halkın içindeyim, niye korumayla dolaşayım?" 'Aslı Gibidir'in galasına Helvacıoğlu'nun dışında Özge Borak, Gürgen Öz, Onur Buldu gibi ünlüler de katıldı. Gecede filmin oyuncusu Aslı Turanlı, Ata Demirer'le birlikte olduğu yönündeki sorulara "Bunu başka yerde konuşalım, filmin önüne geçmesin. Zaten öyle bir şey yok" diye karşılık verdi.