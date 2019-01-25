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Tiyatroda skandal yönetmenimin tacizine uğradım

Oyuncu Zehra Y., müzikal provasında yönetmen ’nun cinsel tacizine uğradığını iddia etti. , “Ayağıma masaj yapma bahanesiyle beni taciz etti” dedi. Karasu ise iftiraya uğradığını savundu

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019
Tiyatroda skandal yönetmenimin tacizine uğradım
PROVADA SKANDAL!
Oyuncu ve yönetmen Murat Karasu hakkında, 22 yaşındaki asistanı Zehra Y.'yi taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Genç asistan, provalarda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylediği Karasu'yu şikayet etti.

AYAĞINA MASAJ YAPTI
İddiaya göre olay şöyle meydana geldi: Bir müzikalin yönetmenliğini üstlenen Karasu, provalarda sakatlanan Zehra Y.'nin yanına gidip ayağına masaj yapmaya başladı. Sonra masaj, cinsel tacize dönüştü.

'İFTİRAYA UĞRADIM'
Olayın ardından genç kız, Karasu'dan şikayetçi oldu. İddiaları yalanlayan Karasu; genç kızın, asistanı olmadığını ve oyuncu kadrosuna giremediği için kendisine iftira attığını savundu. Karasu 10 yıla kadar hapisle yargılanıyor.
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Tiyatroda skandal yönetmenimin tacizine uğradım
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