Komed filminin dürüst adamıyım

BUGÜN NELER OLDU

Cuma günü vizyona giren 'Aslı Gibidir' filminde rol alan yetenekli oyuncu Ahmet Olgun Sünear'la, önceki gün yaplan galasından önce Yıldız Parkı'nda buluştuk.Tüm samimiyetiyle sorularımızı yanıtlayan Sünear, hakkında bilinmeyenleri anlattı...Geçen ay itibariyle 37 yaşına girdim, İstanbul doğumluyum, 15 senedir bu sektördeyim.Instagram'da takipleşiyorduk.Aslı, bir gün beni arayıp "Benimle filmde oynamak ister misin?" dedi. Sevdiğin bir oyuncuyla çalışabilmek insana güzel şeyler katıyor.Komedi yapmak çok zevkli, yaparken de gülüyorsun. Enerjimiz çok yüksekti, buun filme de yansıyacağını düşünüyorum. Ben filmin komik olmayan tek karakteriyim, hatta filmin dürüst olan tek karakteriyim.Arkadaşlar arasında komiğim.Erkek lisesinde okumuştum, sınıfın jokeri bendim.Her role açığım.Kötü adam olmak istiyorum. Kötü karakterde biraz daha serbest alan oluyor, psikopatlık derecesi yükseliyor.Sinema sektöründeki büyüklerin olaya el atması ve karşılık bulması çok iyi oldu. Sinema biletlerinin pahalı olduğunu düşünüyorum. Seyirci sinemaya sık gidemiyor, gittiğinde de yabancı filmleri seçiyor. Biz oyuncuları ayırırlar ama biz de set işçisiyiz. Hepimiz taşın altına elimizi koyup sinema sanatını kurtarmak durumundayız.Magazin işini yapanlar da sonuçta emek sarf ediyor. Onların da ekmek kapısı burası. O nedenle yasaklanmasını istemem. Belki biraz daha özel hayata saygılı olunabilir çünkü benim de başıma tatsız olaylar geldi. Yine de magazincilerin işlerini en iyi şekilde yapacaklarından şüphem yok.