BUGÜN NELER OLDU

Brezılya asıllı oyuncu Jessica May, Aqua Florya'da görüntülendi. May, "Brezilya'ya gideceğim. Yolculuk öncesi birkaç eksiğim vardı. Hem onları tamamlamak, hem de hediyelik bir şeyler almak istiyorum" diye konuştu. Ekrana döneceğinin sinyalini veren May, "Güzel senaryolar geliyor" dedi