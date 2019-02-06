Mehmet Ali Erbil'in bilinci açıldı! Mehmet Ali Erbil'in ilk isteği bu oldu...

Evinin banyosunda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve 16 yıldır mücadele ettiği ‘Kaçış Sendromu’ hastalığının nüksetmesiyle yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil, bu yıl doğum gününü hastanede kutlayacak. Mehmet Ali Erbil'in doğum gününe eski eşleri, çocukları ve ailesi dışında kimse alınmayacak. Doğum gününden önce bilinci açılan ve normal odaya alınan Mehmet Ali Erbil’in ilk isteği ise…
Giriş Tarihi: 6.2.2019 10:44Güncelleme Tarihi: 6.2.2019 11:09
Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, 16 yıldır mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı.