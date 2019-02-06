Mehmet Ali Erbil'in bilinci açıldı! Mehmet Ali Erbil'in ilk isteği bu oldu...

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, 16 yıldır mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı.