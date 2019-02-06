Sürprizli buluşma

BUGÜN NELER OLDU

Erçetingöz, önceki gün ünlü isimleri Meos Balık'ta düzenlenen bir davette ağırladı. Buluşmada Gül Erçetingöz ve arkadaşları, Selen Görgüzel'e sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Kendisi için özel olarak hazırlanan doğum günü pastasını kesen Görgüzel, yeni yaşının sevincini dostlarıyla beraber birbirinden eğlenceli fotoğraf karelerine taşıdı. Davete; Saba Tümer, Emel Yıldırım, Nazan Şoray, Aslı Hünel-Savaş Fatin Yurtsever, Gülay Kamaz, Sedef Çalarkan, Bahar Öztan ve Neslihan Yargıcı gibi isimler de katıldı.