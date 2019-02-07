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Sen Anlat ’in genç oyuncusu ve ’yi affetmedi!

Sen Anlat ’in genç oyuncusu , Söylemezsem Olmaz programının sunucuları ve ’ye 100 bin TL’lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. İrem Helvacıoğlu’nun avukatı Özlem Hatice Bakırcı tarafından hazırlanan dilekçede ‘İrem’i kuaför, makyöz ve set ekibinden kimse sevmiyor, onlara kötü davranıyor, sette saçını ve makyajını yapmadılar’ iddialarında adı geçen şahıslar tarafından cevap haklarını kullanacağını belirterek müvekkili İrem Helvacıoğlu’nun kesinlikle böyle bir olay yaşamadığını belirtti.

Giriş Tarihi: 7.2.2019 16:18 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 16:21
Sen Anlat Karadeniz’in genç oyuncusu İrem Helvacıoğlu Ece Erken ve Bircan Bali’yi affetmedi!

Sen Anlat 'in genç oyuncusu , Söylemezsem Olmaz programının sunucuları ve 'ye 100 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı.

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Sen Anlat Karadeniz’in genç oyuncusu İrem Helvacıoğlu Ece Erken ve Bircan Bali’yi affetmedi!
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