Hülya Avşar'dan bomba itiraf! Hülya Avşar o soruyu duyunca...
Hülya Avşar, önceki akşam Asmalımescit'teydi. Avşar, gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ünlü sanatçı Hülya Avşar’a, eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun fotoğrafının altına yaptığı yorum soruldu. Hülya Avşar’ın, Kaya Çilingiroğlu ile ilgili soruya verdiği yanıt şoke etti. İşte Hülya Avşar’ın Kaya Çilingiroğlu yorumu…
Giriş Tarihi: 8.2.2019 09:51Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 09:57
Hülya Avşar, yine yaptı yapacağını… Önceki akşam Asmalımescit'e giden Avşar Kızı, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na sosyal medyadaki "Yakışıklı" yorumu hatırlatılınca bombayı patlattı: