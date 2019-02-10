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Güzel oyuncu Meryem Uzerli'den kafaları karıştıran paylaşımı

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz gün sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla kafa karıştırdı. Kızı Lara ile Almanya'da yaşayan güzel oyuncu, Uluslararası Berlin Film Festivali'ne katılan Hollywood'lu yapımcı ile buluştu. Berlin’de buluşan ikiliden Uzerli, daha sonra da Al Turki ile sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaşıp aşk iması yaptı.

Giriş Tarihi: 10.2.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 10.2.2019 12:35
Güzel oyuncu Meryem Uzerli'den kafaları karıştıran Mohammed Al Turki paylaşımı

Oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz gün Hollywood'lu yapımcı ile Berlin'de bir araya geldi. İkilinin samimi pozları kafaları karıştırdı

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Güzel oyuncu Meryem Uzerli'den kafaları karıştıran Mohammed Al Turki paylaşımı
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