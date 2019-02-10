Güzel oyuncu Meryem Uzerli'den kafaları karıştıran Mohammed Al Turki paylaşımı

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz gün sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla kafa karıştırdı. Kızı Lara ile Almanya'da yaşayan güzel oyuncu, Uluslararası Berlin Film Festivali'ne katılan Hollywood'lu yapımcı Mohammed Al Turki ile buluştu. Berlin’de buluşan ikiliden Uzerli, daha sonra da Al Turki ile sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaşıp aşk iması yaptı.
Giriş Tarihi: 10.2.2019 12:25Güncelleme Tarihi: 10.2.2019 12:35
Oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz gün Hollywood'lu yapımcı Mohammed Al Turki ile Berlin'de bir araya geldi. İkilinin samimi pozları kafaları karıştırdı