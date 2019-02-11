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Ünlü şovmen 'in doktor kardeşi açıkladı!

, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, 16 yıldır mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı. Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. 'den açıklama geldi. Yeşim Erbil “ Yoğun Bakımda entübe haldeyken uzun süre hayati fonksiyonları kağıt üzerinde normal olmasına karşın uyandırılamıyordu. Bunu aileye açıklamak gerçekten çok zordu çünkü biz de açıklayamıyorduk sonra bir gün pat diye uyandırıldı ve cihazdan ayrıldı. İşte bu Allah'ın mucizesi, sizlerin duaları...”

Giriş Tarihi: 11.2.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 09:48
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı!

Ünlü şovmen , evinde düşerek yaralanmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Mehmet Ali Erbil'in yaşadıklarını doktor kardeşi Instagram hesabından duyurdu. Yeşim Erbil şu açıklama yaptı:

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı!
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