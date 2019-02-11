Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evinde düşerek yaralanmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Mehmet Ali Erbil'in yaşadıklarını doktor kardeşi Yeşim Erbil Instagram hesabından duyurdu. Yeşim Erbil şu açıklama yaptı: