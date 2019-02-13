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Son Dakika Haber: ve çiftinin en mutlu günü! Alişan ve Buse Varol'un oğlunun adı...

Magazin gündeminden günün son dakika haberi... baba oldu! Alişan ve oyuncu 'un büyük heyecanı... Aylardır bugünü bekleyen Alişan ve Buse Varol'un oğlu dünyaya geldi. Mutlu çift müjdeli haberini sosyal medyadan duyurdu. Doğuma girmeden önce yazdığı mesajla Alişan'a olan duygularını paylaşan ve teşekkür eden Buse Varol anne oldu. İşte Alişan ve Buse Varol'un en mutlu günü...

Giriş Tarihi: 13.2.2019 14:16 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 14:18
Son Dakika Haber: Alişan ve Buse Varol çiftinin en mutlu günü! Alişan ve Buse Varol'un oğlunun adı...

ve oyuncu geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Ünlü sanatçı Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği dünyaya geldi. Doğum 13 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 10.19'da gerçekleştirildi.

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Son Dakika Haber: Alişan ve Buse Varol çiftinin en mutlu günü! Alişan ve Buse Varol'un oğlunun adı...
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