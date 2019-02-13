‘Aşk benim için huzur demek’

BUGÜN NELER OLDU

Başrollerini Engin Akyürek ve Bergüzar Korel'in paylaştığı, 15 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Bir Aşk İki Hayat' filminin özel gösterimi Soho House'da yapıldı. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede kamera karşısına geçen filmin oyuncuları soruları yanıtladı. Bergüzar Korel, "Gerçek duygularla, samimiyetimizle bir iş yapmak için uğraştık. Aşkın her halini yansıtmaya çalıştık" dedi. Engin Akyürek ise şunları söyledi: "Aşık olanların ve aşkı arayanların kendini iyi hissedeceği bir film oldu." Geceye katılanlar ise aşkla ve Sevgililer Günü'yle ilgili yorumlar yaptı. Birkan Sokullu ile yeni bir aşka yelken açan Dilan Çiçek Deniz, aşkı, Ataol Behramoğlu'nun "Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişiliktir" sözleriyle özetledi. Perihan Savaş, 14 Şubat'la ilgili "Aşk bir gün değil, her gün yaşanır" diye konuştu. Gösterime eşi İdil Fırat'la katılan Mert Fırat "Çok güzel bir şarkı yaptım, onu da İdil Hanım'a ithaf ettim" dedi. Oyuncu İsmail Demirci, 14 Şubat'ta eşi Hande Soral için bir sürprizi olacağını söyledi.