Haberler > Günaydın Haberleri > Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019
Gözyaşlarını tutamadı
Şarkıcı Alişan, önceki gün bebeği Burak'ı kucağına aldı. Doğumun ardından gazetecilere açıklama yapan Alişan, "Çok heyecanlıydım. Korkuyordum. Arkadaşlarım bambaşka bir duygu olduğunu söylüyordu. Doğduğu an gözümden yaşlar geldi. Ağlamamak mümkün mü?" diyerek duygularını dile getirdi. Sosyal medyadaki kötü yorumlara isyan eden ünlü şarkıcı, "Bugün bari saçma sapan yorum yapmasınlar. 'Allah analı babalı büyütsün' demek zor değil. Bu kadar çamur, bu kadar kalbi ziftleşmiş insan olamaz. Sosyal medya hayatımızın bir parçası evet, ama tanımadığınız bir insan hakkında bu kadar kötü yorumlar çok incitici. İnsanların doğumlarında ve ölümlerinde bari insan olsunlar" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gözyaşlarını tutamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN