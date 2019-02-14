Gözyaşlarını tutamadı

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Alişan, önceki gün bebeği Burak'ı kucağına aldı. Doğumun ardından gazetecilere açıklama yapan Alişan, "Çok heyecanlıydım. Korkuyordum. Arkadaşlarım bambaşka bir duygu olduğunu söylüyordu. Doğduğu an gözümden yaşlar geldi. Ağlamamak mümkün mü?" diyerek duygularını dile getirdi. Sosyal medyadaki kötü yorumlara isyan eden ünlü şarkıcı, "Bugün bari saçma sapan yorum yapmasınlar. 'Allah analı babalı büyütsün' demek zor değil. Bu kadar çamur, bu kadar kalbi ziftleşmiş insan olamaz. Sosyal medya hayatımızın bir parçası evet, ama tanımadığınız bir insan hakkında bu kadar kötü yorumlar çok incitici. İnsanların doğumlarında ve ölümlerinde bari insan olsunlar" diye konuştu.