Pelin Akil’den şaşırtan itiraf! Pelin Akil’in aşerdiği şey şoke etti
Pelin Akil aşerdiği şeyi açıkladı duyan inanamadı! 7 aylık hamile olan sevilen oyuncu Pelin Akil, hamileliğiyle ilgili soruları zaman zaman cevaplıyor. Eşi Anıl Altan’la güzel bir evlilik sürdüren ve ikiz heyecanı yaşayan Pelin Akil, bu kez aşerdiği şeyi açıkladı. Pelin Akil’in hamilelik boyunca aşerdiği şey şoke etti. İşte Pelin Akil’in şaşırtan itirafı…
Giriş Tarihi: 14.2.2019 10:33Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 10:42
İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Pelin Akil bir davette samimi açıklamalarda bulundu.