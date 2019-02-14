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’den şaşırtan itiraf! Pelin Akil’in aşerdiği şey şoke etti

aşerdiği şeyi açıkladı duyan inanamadı! 7 aylık hamile olan sevilen oyuncu Pelin Akil, hamileliğiyle ilgili soruları zaman zaman cevaplıyor. Eşi ’la güzel bir evlilik sürdüren ve ikiz heyecanı yaşayan Pelin Akil, bu kez aşerdiği şeyi açıkladı. Pelin Akil’in hamilelik boyunca aşerdiği şey şoke etti. İşte Pelin Akil’in şaşırtan itirafı…

Giriş Tarihi: 14.2.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 10:42
Pelin Akil’den şaşırtan itiraf! Pelin Akil’in aşerdiği şey şoke etti

İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan bir davette samimi açıklamalarda bulundu.

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Pelin Akil’den şaşırtan itiraf! Pelin Akil’in aşerdiği şey şoke etti
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