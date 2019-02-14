Sinan Akçıl’dan Günaydın’a özel 14 Şubat röportajı

Ünlü popçu Sinan Akçıl, evlendikten sonra ilk defa GÜNAYDIN'a konuştu. Akçıl, Burcu Kıratlıile ilişkisinden telif yasasına kadar birçok konuya dair samimi açıklamalarda bulundu.

- Yeni şarkınız 'Mucize'yi eşinize mi yazdınız?

Burcu, Instagram'a çok güzel bir fotoğraf koymuş ve 'Bir mucizenin içindeyim' yazmıştı. O söz, beni çok etkiledi.

Zaten bir ayda ona 7-8 şarkı yazmıştım, üç-dört gün sonra da onun gözlerinin içine bakarak şarkıyı yazdım.

Şarkıda 'Evlen benimle' sözleri de geçiyor. İlk evlilik teklifimi de aslında bu şarkıyla yapmış oldum.

- 'Mucize', evlenecek çiftlerin de şarkısı olacak gibi görünüyor...

Bence de. 'Kalbimin Tek Sahibine' şarkısının tahtını sarsacağı için de İrem'den (Derici) özür diliyorum. Bu şarkıyla insanlara 'Mucize yakaladığınızda peşinden gidin' mesajını vermek istedim. Ben mucizemi, yani Burcu'yu yakaladım. Umarım herkes de yakalar.