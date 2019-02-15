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‘10 kilo aldım, göbeğim şiştikçe Tolgahan’ın baklavaları çıkıyor’

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019
‘10 kilo aldım, göbeğim şiştikçe Tolgahan’ın baklavaları çıkıyor’
Oyuncu Tolgahan Sayışman, 27 yaşına giren yedi aylık hamile eşi Almeda Abazi'nin doğum gününü ve evliliklerinin ikinci yıl dönümünü sürpriz bir partiyle kutladı. Mekan çıkışında elinde A harfli balonuyla dikkat çeken Almeda Abazi, "Bana büyük sürpriz oldu" dedi. İki ay sonra oğulları Efehan'ı kucağına almaya hazırlanan Abazi, hamilelik süreciyle ilgili de şunları söyledi: "Güzel gidiyor. Herkes hamilelik sürecini mide bulantısı ile geçiriyor ama benim hiç bulanmadı. Aşerme de hiç olmuyor ama 10 kilo aldım. Benim göbeğim şiştikçe Tolgahan'ın baklavaları ortaya çıkıyor." Tolgahan Sayışman ise dizi ve film tekliflerini kabul etmediğini söyledi. Ünlü oyuncu, "Projelere şu anda bakmıyorum, Eylül'den sonra ilgileneceğim. Şu an çocuğumuza odaklandım" diye konuştu.
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‘10 kilo aldım, göbeğim şiştikçe Tolgahan’ın baklavaları çıkıyor’
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